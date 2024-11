'Médicos diziam que era só virose, mas minha filha tinha tumor cerebral'

Ao notar algumas mudanças no comportamento da filha, Andreza Santiago ficou preocupada e procurou vários médicos em busca de um diagnóstico. "Clarinha sempre foi muito alegre, divertida, adorava sair, se arrumar e, de repente, começou a ficar apática, sem energia, sem brilho no olhar e sem querer sair mais", conta ela à apresentadora Mariana Kupfer, no programa AMAR, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.

Segundo Andreza, a filha também apresentou alterações na fisionomia, os olhos ficaram grandes e tremendo, o formato do rosto mudou, a testa aumentou de tamanho e ela ficou com várias veias aparentes.



Com a suspeita de que Ana Clara estivesse com um tumor cerebral, Andreza levou a filha em vários médicos, solicitava que eles pedissem algum exame de imagem, tirava foto e gravava vídeos das alterações, mas nenhum profissional dava importância. Alguns diziam que não era nada, outros diziam que era um quadro viral, virose, verme e a mandavam para casa.



Sem desistir de uma resposta, Andreza levou a menina em uma oftalmologista que sinalizou que o problema era neurológico e que ela precisava fazer uma tomografia ou ressonância magnética. Ao realizar a ressonância, Ana Clara foi diagnosticada com tumor cerebral, grau avançado de hidrocefalia e precisaria fazer uma cirurgia com urgência.



"Meu mundo parou. Fiquei sem conseguir respirar por alguns segundos. Foi terrível, mas de certa forma eu disse: 'Senhor, obrigado por ter conseguido esse diagnóstico'".



Andreza conta que tudo aconteceu muito rápido e que ela não teve como se preparar para o que estava por vir. Ela fez as malas para a filha realizar o exame, mas Clarinha já precisou ficar internada para operar. A menina realizou a primeira cirurgia em Belém do Pará, no estado onde a família morava e, posteriormente, foi transferida para o GRAACC, em São Paulo. Ao ver o tamanho do tumor da filha, Andreza diz que ela é um milagre. Atualmente morando em SP, Clarinha foi submetida a algumas cirurgias, está bem de saúde e faz acompanhamento com uma equipe multidisciplinar.



A história de Andreza Santiago e da filha Ana Clara é uma parceria entre Materna, a editoria e newsletter de Universa, e o programa AMAR, criando um espaço seguro e acolhedor para mães compartilharem histórias do seu maternar.



Se você está grávida, não deixe de se inscrever em Materna no box que aparece após o primeiro parágrafo dessa matéria. Os textos das newsletter acompanham cada semana da gestação com dicas de saúde mental, sexo, carreira e muito mais.