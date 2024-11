Na força do ódio: por que tanta gente sente tesão quando está com raiva?

Outro perigo é a busca por prazer ultrapassar limites saudáveis e as pessoas necessitarem de níveis cada vez mais elevados de agressividade, culminando em agressão física. Os níveis de adrenalina envolvidos no "hate fucking" podem ser muito mais altos do que no sexo comum e fazem com que as pessoas se sintam desinibidas, liberadas e vivas para realizar proezas duvidosas.

Além disso, homens e mulheres com problemas de baixa autoestima e sensação de abandono podem usar o "hate funcking" para sentir uma sensação de poder e de domínio no curto prazo. O tesão no ódio não deixa de ser um tipo de catalisador para alívio de sentimentos dolorosos pouco elaborados. Uma psicoterapia individual ou para o casal pode ser indicada na tentativa de avaliar as profundezas do relacionamento e das histórias de vida de cada um e buscar o reequilíbrio dessa energia sexual gerada em brigas ou no ódio pelo outro.

Fontes: Cibele Fabichak, fisiologista e autora do livro "Sexo, Amor, Endorfinas e Bobagens" (Matrix Editora); Joselene L. Alvim, psicóloga clínica especialista em Neuropsicologia pelo setor de Neurologia do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo); e Rejane Sbrissa, psicóloga clínica

*Com matéria publicada em 09/04/2018