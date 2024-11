Pitty diz como é ser mulher no rock: 'não ser vista como objeto é difícil'

Após mais de 20 anos de carreira, Pitty se consolidou com uma voz firme não só no rock, mas também no que diz respeito às questões que envolvem a vida da mulher. Conhecida por se posicionar de maneira contundente, ela diz como driblou o machismo para se estabelecer na cena brasileira. A convite de Dove, Universa acompanhou seu show no festival Rock The Mountain, no sábado (9), no Rio de Janeiro.

Em todos os ambientes onde a gente não é uma figura comum, por ser predominantemente masculino, sempre precisamos ter estratégias para realmente fazer parte desses espaços, se afirmar, ser respeitada pelo que queremos dizer e não só pela imagem. Não ser vista como objeto é muito difícil, ainda mais pensando no tempo que eu comecei. Pitty, cantora

Adotar posturas firmes influenciou até mesmo a forma como a cantora demonstra sua feminilidade. Ela diz que sempre buscou referências em mulheres que não reforçam estereótipos de gênero, como aqueles que relacionam a delicadeza e a sensibilidade como qualidades inatas.