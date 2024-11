Missionário: o que é e como turbinar a posição mais tradicional na cama

Usar um anel com uma prótese junto para trazer a sensação de dupla penetração ao casal;

Usar cosméticos eróticos que aquecem;

A proximidade da boca com beijos calientes;

Falar palavras excitantes que o outro goste de ouvir;

Colocar uma playlist sexy e rebolar no ritmo da música.

Outra dica também é colocar um travesseiro embaixo do bumbum, assim a área pélvica é elevada e a chances do pênis bater no ponto G aumentam.