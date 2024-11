Orgasmo mamário, batida perfeita: 11 truques para turbinar a masturbação

Se está entre os seus planos ativar o modo expert na masturbação, a hora é agora! Universa conversou com especialistas em sexualidade que deram dicas sobre como tornar esse momento de prazer, empoderamento e autodescoberta ainda melhor.

Escolha um lugar tranquilo, onde possa ficar à vontade sem ser interrompida, deixe os tabus e os problemas do lado de fora e curta cada passo da experiência. Confira algumas sugestões:

1. Antes de agir, entre no clima

Não há estímulo no clitóris que provoque sensação intensa de prazer se você não estiver conectada com seus pensamentos, desejos e fantasias. Atice a imaginação primeiro. Leia um livro com cenas quentes, veja uma série com sequências inspiradoras (ou com aquele crush da ficção), ouça uma playlist hot ou um podcast de conteúdo erótico. Assim, sua libido vai ficar a mil!