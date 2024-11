Paula Burlamaqui revela se formou trisal com Caetano e Paula Lavigne

A atriz lamentou não ser mais observada como antes. "Hoje ninguém me olha. É uma depressão. É real. Eu sempre fui uma mulher muito bonita, chamava muita atenção. As pessoas me olhavam. Hoje em dia ninguém me olha. Agora entra uma jovem bonita e todo mundo olha. Acho que a juventude tem um frescor. Não é um papo etarista. As pessoas me perguntam e eu prefiro não mentir. Quando começou esse assunto a entrar nas entrevistas, eu ja fui muito espancada."

