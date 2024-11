Sedução com segurança: veja dicas para o sexting perfeito

Esse cuidado é fundamental. Por isso, Universa fez um pequeno guia sobre o que fazer e como usar o sexting como um ótimo recurso para melhorar sua vida sexual. Confira:

Evite se expor

Segurança é fundamental na hora do sexting - e cuidados nunca são demais. Confira, antes de clicar no enviar, se é para aquele contanto mesmo que você queira mandar e, sempre que se fotografar ou filmar, evite mostrar partes do corpo que podem expor quem você é. Se for fazer uma foto ou vídeo sensual, por exemplo, proteja a sua tatuagem, mesmo que seja de forma sutil. Assim, mesmo que algo aconteça com o celular de quem recebeu você estará sempre protegida de vazamentos indesejados.

Dê dicas para começar

Se você não sabe por onde começar essa conversa, vá aos poucos. Comece sutil. Tem quem se ofenda se você já começa a conversa com uma pegada sexual. Vá devagar e veja se a pessoa está no seu ritmo. Mande para a pessoa uma matéria, uma foto ou comece puxando o assunto sobre alguma cena de filme para ver onde a conversa vai chegar. Dá até para usar datas especiais como uma maneira de começar essa conversa dizendo que vocês merecem algo especial neste dia.

Se vai rolar um date mais tarde, por exemplo, dê dicas do que você espera que aconteça nesse encontro. Descreva o que você gostaria de fazer, o que gostaria que acontecesse, o beijo que espera dar. Claro que é importante respeitar o espaço do outro, mas se a conversa é consensual e a pessoa está respondendo, vale seguir.