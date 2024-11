'Sete traços na testa': como é técnica de contorno que viralizou

Uma técnica de contorno que envolve desenhar sete traços na testa virou tema do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. O truque foi divulgado em um vídeo que teve mais de 1 milhão de visualizações no Instagram.

O passo a passo começa com a aplicação de um contorno em bastão, que vai do canto dos lábios até as têmporas, criando uma linha de definição ao longo do maxilar. Em seguida, sete traços pequenos são desenhados na testa, cobrindo até a metade da fronte.

Mais dois riscos de contorno são feitos na mandíbula. Depois, também é necessário aplicar corretivo ao lado do contorno nas têmporas, e também na região das olheiras, desenhando a letra "V" para iluminar e levantar a área dos olhos.