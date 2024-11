Zonas erógenas da mulher: descubra as principais e como estimular bem

Mente

Ela precisa estar relaxada. É a mente que vai permitir ou não que todo o corpo seja explorado.

Pele

Sim, o maior órgão do corpo humano precisa ser explorado além do básico, já que as terminações nervosas estão exploradas por toda sua extensão. Na relação sexual, frequentemente focamos nos genitais e mamas, mas explorando a pele, com diferentes toques e estímulos, podemos aumentar muito o grau de prazer.

Lábios

Estimular bastante o cantinho do lábio com a língua, que é bem sensível.