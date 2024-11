Priscilla diz que trabalho era foco: 'deixei até de viver luto da minha vó'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a cantora Priscilla contou como negligenciava sua saúde em prol do trabalho.

A cantora revelou: "Eu tinha essa mentalidade de que o trabalho era uma coisa mais importante do mundo a ponto de eu me desumanizar. Eu me via como uma máquina, o que me fez perder muitos momentos."