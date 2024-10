Fantasia sexual: 7 perguntas que você deve se fazer antes de realizar uma

Assim, mesmo que de maneira nem sempre consciente, o desejo em satisfazer o par pode confundir seus verdadeiros anseios e expectativas e fazer com que, mesmo desconfortável, você assuma a fantasia do outro como sua também. É uma atitude perigosa, pois pode causar justamente o efeito contrário, provocando traumas e conflitos no relacionamento.

Meu par quer realizá-la?

Da mesma maneira que você não deve se sentir coagida a realizar uma fantasia que não sabe direito se deseja, evite forçar alguém a ultrapassar barreiras que não quer ou não tem condições de superar. É preciso haver consenso, caso contrário, a chance de tudo dar errado é enorme.

Posso lidar com as consequências dessa fantasia?

Essa questão é crucial, porque muita gente considera apenas o imediatismo da questão - obter prazer - e não pondera sobre os resultados futuros. Dependendo da fantasia, tirá-la do plano da imaginação pode mudar completamente a forma como você lida com a própria sexualidade e/ou como o casal se relaciona, positivamente ou negativamente.

Em situações que envolvem outras pessoas - mènage a trois, troca de casais, experiências com alguém do mesmo sexo - o risco é ainda maior, pois pode detonar sentimentos de ciúme, raiva e rejeição. A decisão deve ser tomada com firmeza, assim como a relação a dois precisa ser forte o suficiente para sobreviver caso surjam ruídos. É o tipo de questionamento que ajuda a revelar seu nível de maturidade dentro de um relacionamento, por exemplo.