'Fui daminha de casamento na infância e me casei com pajem 18 anos depois'

Eles têm um bebê de 2 meses Imagem: Arquivo pessoal

A gente decidiu fazer essa brincadeira e tirar as fotografias com as mesmas poses que fizemos em 2005, e isso viralizou nas redes sociais. Naquela época, eu jamais imaginei que tudo isso iria acontecer. Fui daminha de honra, me casei com o pajem anos depois e hoje temos um filhinho de quase dois meses.

Heloísa Oliveira