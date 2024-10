Estas mulheres só queriam testar um brinquedo erótico, mas saiu tudo errado

Comecei a tentar pegar com a mão, mas não conseguia. Eu agachei, fiquei de cócoras, nada! Liguei para o meu ginecologista do motel mesmo e pedi uma consulta de urgência. Mas a secretária queria saber o motivo e eu não queria contar para ela. Ela se recusou a marcar a consulta. Liguei no celular do médico, desesperada.

Ele perguntou o que havia acontecido e eu contei: 'Estou com um anel peniano no colo do útero'. Fui para o consultório. Ele retirou de dentro de mim com uma pinça ginecológica. Foi um vexame: além do prejuízo de ter que pagar por uma consulta de emergência, ainda ouvi instruções de como usar anel corretamente da próxima vez." Josiane, 42, empresária.

Virgem pela segunda (e última) vez

"Cheguei na casa do meu namorado toda animada. Eu tinha comprado um gel que dava a sensação de virgindade, quer dizer, deixava temporariamente o canal vaginal mais apertado. Fui logo tomar um banho e passei o gel. Ele deveria agir em dez minutos. Só que, em cinco, começou a arder.

Resolvi lavar, mas ainda assim estava sensível. Quando iniciou a penetração, uns minutos tempos, porque achei estar melhor, parecia que eu estava sendo cortada por dentro. Meu namorado, por sua vez, disse estar quente demais dentro de mim. Paramos a transar e o ardor e a dor continuaram pelas próximas horas. Era difícil até usar calcinha.

No dia seguinte, sem melhora, eu fui ao ginecologista. Expliquei para ele o que tinha acontecido e ele examinou e disse que eu estava machucada por dentro do canal. Foi uma reação alérgica ao produto, que acabou levando a uma infecção urinária. Usei pomada para aliviar a sensação de queimação e também tomei antibiótico para a infecção. Foram sete dias de medicamento e algumas semanas sem namorar.