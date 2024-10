Ponto Y: o que você precisa saber sobre ponto erógeno no fundo da vagina

Em teoria, trata-se de uma zona no fundo da vagina, entre o colo do útero e a bexiga. Não se trata de uma estrutura palpável ou de um órgão específico, tampouco apresenta alteração da textura. Ao ser estimulada, essa região pode ter sua lubrificação aumentada e levar a orgasmos.

É uma área com abundante vascularização e inervação, o que explica sua alta sensibilidade. A melhor posição para a ativação dessa zona é quando a mulher está em cima do parceiro, preferencialmente fazendo movimentos circulares. Na masturbação é uma região de difícil acesso com as mãos, por ser muito profunda, mas com a ajuda de vibradores e estimuladores pode-se descobrir o potencial da área.

Cuidado: frágil

É necessário, como já adiantamos, certos cuidados nessa exploração, pois algumas posições ou técnicas podem incomodar a mulher ao "cutucarem" o colo do útero, uma parte bem vulnerável.

Ao tentar posições específicas que atinjam o fundo da vagina, há o risco de dor. Isso porque o pênis pode mobilizar o útero e algumas mulheres sentirão desconforto quando isso acontecer. Além disso, ao ficar procurando a região insistentemente, a mulher pode deixar de se concentrar em ter prazer e com isso, sua lubrificação diminuir, o que causará incômodo ou lesões. O mesmo vale para vibradores ou brinquedos muito robustos e/ou longos.

Entretanto, é importante considerar que existem muitas variações anatômicas entre as pessoas. O que é prazeroso para uma, não necessariamente é para outra. É muito mais fácil se satisfazer sexualmente se tocando em todas as regiões e descobrindo quais são as que mais agradam, focando apenas no prazer, do que desenvolver uma obsessão com pontos e letras que podem apenas causar ansiedade e frustração.