Terapias na gestação: escolha a melhor forma de se afastar da ansiedade

A melhor forma é entender sobre as estratégias terapêuticas, buscando a que te deixar mais confortável, e experimentar. Listamos algumas para você conhecer, mas lembre que a escolha é um processo pessoal, tanto do formato da terapia quanto do psicólogo, que também tem que ser alguém com quem você se sinta confortável para se abrir.

Terapia psicanalítica : do famoso Freud, aqui você provavelmente vai se deparar com o tal divã. A sua fala é o centro do processo e o psicanalista não te diz o que fazer ou como agir, mas faz questionamentos que ajudam a refletir e explorar seus problemas desde a raiz;

Terapia junguiana : desenvolvida por Carl G. Jung, você responde a perguntas sobre sonhos, e seu inconsciente é uma das principais fontes de análise, que pode incluir técnicas relacionadas à arte;

Terapia lacaniana : com base nos conhecimentos do psicanalista francês Jacques Lacan, tem métodos para a análise das manifestações do inconsciente;

Terapia cognitivo comportamental (TCC) : ajuda a analisar pensamentos (em especial os automáticos e intrusivos), além de sentimentos e comportamentos - sendo uma técnica com sessões bem estruturadas para tratar de um problema;

Gestalt terapia: abordagem que propõe a clareza sobre o que a incomoda e, dessa maneira, a realização de mudanças que lhe façam bem.

Sessões cara a cara com psicólogo, psicanalista ou terapeuta não são exatamente sua praia? Você pode aderir a sessões de casal (com o par) ou em grupo - que trazem outra dinâmica. Ou pode buscar terapias que fujam do convencional. É importante apenas entender que elas - apesar de terem benefícios reconhecidos em estudos e por organizações de saúde - não excluem o acompanhamento com psicólogo (treinado para tratar diferentes transtornos) ou psiquiatra (o único que pode prescrever medicações).

Não é psicoterapia, mas é terapêutico

Reike e Yoga também são formas de se manter mais leve e mais distante de ansiedade Imagem: Getty Images

Além de cuidar da cabeça, existem outras terapias que podem beneficiar o bem-estar da grávida durante a jornada de 42ª semanas. É importante entender as diferentes possibilidades terapêuticas e garantir atendimento com um profissionais competentes e habilitados.