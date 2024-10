Atrito em excesso pode fazer mal à pele? Veja os cuidados para remover make

Atualmente, também existem alternativas de demaquilantes cuja tecnologia diminui a necessidade de esfregar a pele. É o caso do "The Cleanse", da marca japonesa Bioré, que foi tema do Lab da Beleza desta terça-feira (15).

O novo demaquilante promete remover a make —incluindo rímel a prova d'água— com mínimo atrito sobre a pele.

Vanessa Rozan remove maquiagem durante episódio do 'Lab da Beleza', nas redes sociais de Universa Imagem: Osmar Portilho/UOL

A maquiadora, apresentadora de TV e pesquisadora Vanessa Rozan testou o produto, que conheceu durante uma viagem ao Japão. "Nunca vi algo parecido nos meus 23 anos como maquiadora", disse ela. O demaquilante também já está disponível no Brasil.

O produto possui uma tecnologia chamada "stress-less" (menos estresse, na tradução em português), que foi desenvolvida para remover a maquiagem de forma instantânea: quando aplicado na pele, o óleo combina com a maquiagem, sem a necessidade de misturá-la ou aplicar força para removê-la. "É como se fosse um imã", compara Vanessa.

O modo de usar é simples: aplique a quantidade adequada (aproximadamente três pumps) nas mãos e espalhe por todo o rosto, sem friccionar. Em seguida, é só enxaguar. É recomendável que as mãos e o rosto estejam secos no momento da aplicação.