'Tem poucos dias fora do hospital', mãe conta como cuida de filha com Crohn

Ela dá o dedinho para medir a saturação, dá o braço para medir a pressão e a temperatura. Todas as vezes que ela precisou ir para o centro cirúrgico, ela saiu rindo, brincando, toma café com as enfermeiras, vai para o colo de todo mundo. Ela está sempre levando numa boa tudo isso. Giovanna Toledo

Com dez meses de vida, Filippa começou a ter quadros de diarreia e sangue nas fezes em grande quantidade, como se fosse uma menstruação. Durante alguns exames, foi identificada uma bactéria e cada hora os médicos diziam que os sintomas poderiam ser o resquício de alguma coisa e até de uma alimentação diferente. "O meu coração não sossegava com essas palavras", diz a entrevistada do programa.

Ao ter contato com uma mulher adulta que tinha doença de Crohn, Giovanna tinha certeza que a filha tinha a mesma condição: "O que ela me retratava, diarreia com frequência e com muito sangue, era o que eu via da minha filha no dia a dia".

Após passar com um gastroenterologista e fazer uma biópsia do intestino e do estômago, Filippa foi diagnosticada com Crohn, o que de certa forma tranquilizou Giovanna por saber o que a filha tinha.

No caso de Filippa, a doença atinge todo o seu estômago e a boca, causando úlceras e sangramentos. Ela tem uma deficiência na imunoglobulina IgG, desenvolveu anemia crônica, faz reposição de ferro semanalmente, toma corticoide todos os dias e já fez transfusão.

Ainda sem uma resposta efetiva ao tratamento da filha, Giovanna diz que apesar de a doença não ter cura, ela acredita que a medicina vai evoluir a ponto de achar a cura para a condição. Ao ver a força de Filippa diante das adversidades, Giovanna afirma que Deus escolheu a menina certa para passar por isso. Segundo ela, a filha tem muito a ensiná-la, é um exemplo e um orgulho para ela. "Filippa ressignificou tudo, eu falo que se existe alma gêmea, ela é a minha com certeza".