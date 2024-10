Sexo na gravidez: quando a expectativa está bem longe da realidade

"Minha barriga começou a aparecer mesmo a partir do quinto mês e passei a me sentir menos atraente. Acho que o tamanho da barriga é uma coisa que influencia na autoestima de toda grávida. Apesar de ser uma linda representação da maternidade, quando eu ficava nua, não me sentia nada atraente. Mas engraçado que, ao invés de diminuir a libido, como imaginei, aconteceu bem o contrário. Aí deixei a autoestima de lado e procurava me satisfazer. A melhor posição que encontrei foi de lado, de costas para o parceiro", revela a assessora Valéria.

Expectativa: ter mais tesão

Realidade: ter preguiça

"Sempre ouvia de muitas mulheres que, quando estavam grávidas, a vida sexual delas havia melhorado muito - ou porque estavam mais vascularizadas, ou mais sensíveis, ou que ficavam com mais tesão ou que não tinham aquela preocupação de antes com o risco de engravidar. Eu meio que contava com isso e minha libido praticamente sumiu em duas gravidezes. Na terceira, ela ainda estava mais em alta no começo, mas depois caiu muito. E além da libido ser superbaixa, acontece de você até estar a fim, mas se vê tão cansada, com a barriga tão pesada, que dá meio uma preguiça, sabe? Por causa do contato que tenho com outras mães, descobri que a maioria tem essa expectativa de que vai ser maravilhoso. E o que vejo é que muda sempre, não melhor ou pior, mas sempre é diferente", comenta Luíza Diener, do blog Potencial Gestante - ela e o marido Hilan, aliás, já "retrataram" em um vídeo divertido como é o sexo pós-filhos.

Expectativa: ter medo que o pênis cutucasse o bebê

Realidade: não deixar o marido ficar por cima