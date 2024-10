'Minha filha parou de mexer a perna do nada e descobrimos doença rara'

Alguns dias depois, o pé de Filippa necrosou, ela sofreu uma grave infecção, precisou ser internada, fez o tratamento e voltou a andar. Em meio a esse processo, o resultado da biópsia confirmou Osteomielite Multifocal Crônica.

Mais um desafio: Filippa enfrenta Doença de Crohn

Giovanna Toledo participou do programa AMAR com Mariana Kupfer, em Universa Imagem: TencyProduções



Pouco antes de ser diagnosticada, com 10 meses de vida, Filippa começou a ter quadros de diarreia e sangue nas fezes em grande quantidade como se fosse uma menstruação. Durante alguns exames, foi identificada uma bactéria e cada hora os médicos diziam que os sintomas poderiam ser o resquício de alguma coisa e até de uma alimentação diferente. "O meu coração não sossegava com essas palavras", diz a entrevistada do programa.

Ao ter contato com uma mulher adulta que tinha Crohn, Giovanna tinha certeza que a filha tinha a mesma condição: "O que ela me retratava, diarreia com frequência e com muito sangue, era o que eu via da minha filha no dia a dia".

Após passar com um gastroenterologista e fazer uma biópsia do intestino e do estômago, Filippa foi diagnosticada com Crohn. "Agora sim eu estou tranquila, sei o que a minha filha tem", finaliza Giovanna.