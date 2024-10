Priscila Borgonovi conta como é ser mãe aos 24 e 45 anos: 'Reviravolta'

Ao ter João com 24 anos, Priscila diz que o filho veio em uma hora que ela queria muito, mas também em um momento em que ela estava brigando pelos seus sonhos e carreira. Segundo ela, o maior desafio de ser mãe jovem era dividir o seu tempo e as diversas funções que assumiu para si: ser mãe, pai, amiga, filha e profissional.

Ela lembra que toda vez que precisava ir a eventos, "era um drama em casa porque ele queria a mãe, eu queria estar com ele, mas eu precisava trabalhar. A divisão do meu tempo acho que foi o mais difícil, eu poder me organizar e não me sentir tão culpada. Nasce a mãe, nasce a culpa", diz. João é filho de Priscila com o ex-marido, o ator Fábio Assunção.

Com uma diferença de 21 anos de idade entre os dois filhos, Priscila diz que ao olhar para João tem a sensação de dever cumprido.

Se eu conseguir metade com a Maria do que eu fiz com o João, vou ficar muito feliz. Acho você passar valores e educar alguém principalmente nos dias de hoje com tantas questões relativas é muito difícil. Priscila Borgonovi

Sete fertilizações para engravidar aos 44

Durante o bate-papo, Priscila revelou que achava não querer ter outro filho, mas ao mudar de ideia com as reviravoltas que a vida dá ela engravidou aos 44 após realizar sete fertilizações in vitro. "É muito desgastante", afirma.