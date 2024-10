Amigas, ex e pornô: 5 comparações sobre sexo você deve abandonar

3. Histórias das amigas X As próprias histórias

Assim como as pessoas são diferentes umas das outras, as experiências e as percepções a respeito delas também têm suas distinções. O que uma amiga fez na cama e seu super certo para ela pode não surtir o mesmo efeito para a relação que você tem com seu parceiro. É claro que você pode ouvir uma ou outra dica, mas evite transformar em referência as vivências e os conhecimentos de suas colegas e sofrer com comparações inúteis. Em vez de gastar energia com isso, procure buscar o seu jeito próprio de se relacionar e proporcionar e obter prazer. Cada pessoa sente as coisas de uma maneira peculiar, por isso nem sempre tentar copiar algo dá certo. Aposte no autoconhecimento e deixe a ansiedade do lado de fora do quarto para curtir melhor o momento com o par. E mais: há quem exagere, edite e até minta a respeito de sexo. Responda: você compartilha tudo - tudinho mesmo - com outros sobre suas transas? Pois é. Então, filtre o que escuta e nada de se lançar em comparações bobas.

4. Performance do passado X performance atual

É muito fácil se render à armadilha de comparar a performance do passado com a atual, principalmente quando a mulher atravessa a fase do climatério ou está na menopausa. As alterações hormonais, que provocam sintomas como ressecamento vaginal e diminuição da libido, podem modificar também o desejo e o modo como a mulher encara o sexo. Uma consulta com o ginecologista para checar quais os tratamentos e recursos disponíveis pode ajudar a encarar essa etapa com mais tranquilidade e menos ansiedade. Outro contratempo comum é as mulheres compararem o corpo de agora com o de antigamente, com desvantagem para o atual, e acreditarem que as mudanças físicas do tempo influenciam no desempenho na cama. Até podem interferir, mas por conta da sua ansiedade e da dificuldade de relaxar e se entregar. Sexo gostoso não tem nada a ver com corpo em forma ou idade. Lembre-se: com a maturidade vem a experiência, uma maior apropriação de vontades e desejos e o conhecimento do que funciona ou não para sentir prazer. Usar essa sabedoria para focar no momento presente é a dica!

5. Ex-parceiros x parceiro atual

Fazer comparações entre atual e ex - mesmo que seja apenas nos seus pensamentos - é um caminho rápido para criar conflitos e até dar o ponto de partida para o fim do relacionamento. Se você está com alguém e quer fazer o romance vingar, que tal investir sua energia em saber quem é essa pessoa e como podem funcionar na cama? Ficar refém de comparações com gente do passado só vai gerar frustração e emperrar sua vida. Cada relação é única, inclusive com a mesma pessoa de sempre, e cada orgasmo também é único. Mesmo que as coisas ainda não estejam engrenando e o par não tenha descoberto como agradá-la, dê uma chance. Converse, sinalize o que gosta, mostre onde e como gosta de ser tocada. Com diálogo, o vínculo se fortalece e a intimidade cresce.