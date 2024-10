Mariana Kupfer sobre novo programa: 'Meu papel é acolher e dar voz às mães'

O "Amar + Materna" , novo videocast de Universa, será um espaço de acolhimento para todas as mães, afirmou a apresentadora Mariana Kupfer no UOL News de hoje (1).

Kupfer, que se define como uma militante da maternidade, receberá uma convidada nova toda semana na parceria entre Amar, canal de vídeos que criou em 2015, e Materna, a newsletter de maternidade de Universa. O programa estreia na quinta-feira (3).