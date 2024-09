Grávida, atriz Mari Oliveira conta que seu melhor papel foi gestar um bebê

Grávida de 37 semanas, a atriz Mariana Oliveira diz que o bebê pode nascer a qualquer momento, mas garante que não está nervosa e nem ansiosa, apenas cansada. Ao fazer um balanço sobre sua jornada, ela afirma que, junto do filho, gestou uma versão dela que precisava nascer. No último vídeo gravado para as seguidoras de Universa, Mari convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Cadastro efetuado, a newsletter chegará na sua caixa de entrada. Se não chegar, cheque o Spam para garantir a entrega.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.