Rafa Chalub sobre se assumir: 'Ouvi que minha mãe não me amava mais'

O ator explicou porque é discreto ao expor sua vida pessoal na internet. "É uma estratégia de 'estou confortável indo ate aqui'. Não tenho problema de me expor, mas lidando com a internet, sinto que a fome das pessoas não tem fim. Você mostrou uma vez? Querem ver mais vezes. As pessoas criam a própria novela."

Rafa Chalub teve burnout após viralizar: 'Exausto, cabelo caindo, desesperado'

O comediante contou ter sofrido um burnout após viralizar. "Rolou no final de 2021. Eu viralizei em junho. Nesse meio tempo, toda oportunidade que tinha, tudo que vinha de dinheiro, eu fui fazendo. Todo lugar que eu ia, tinha aquela coisa de 'vai acabar'. Em 2021, apresentei o 'Prêmio Multishow'. Assim que acabou, eu estava verde. Olhei pro meu produtor que estava comigo na época e falei que não conseguia mais. [Estava com] cabelo caindo, desesperado. O carro ia me buscar em casa e eu já ia chorando."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

