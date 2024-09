Lambida no ouvido, dedinho nervoso? 5 preliminares polêmicas e como fazer

1. Língua na orelha

Uma lambida no lóbulo da orelha pode arrepiar a nuca, mas é melhor dar uma segurada na língua exploradora. A língua molhada no ouvido pode ser considerada uma boa preliminar para alguns, ou uma tortura para outras. Por isso, a sutileza é palavra-chave quando quiser explorar os lóbulos de seu parceiro. E preste atenção na linguagem corporal dele. Recuou? Recue também.

2. Brincadeiras no mamilo

Mamilos são polêmicos inclusive na hora do sexo. Tem gente que ama que sejam estimulados, outras pessoas sentem agonia e há, ainda, quem não tenha sensibilidade nenhuma na região. É possível, também, que a pessoa tenha os mamilos hipersensíveis, mas em uma conotação negativa. Atente-se aos sinais do parceiro.

3. Mordidas e apertões

Muita gente curte uma preliminar com uma pegada mais agressiva, com tapas e mordidas que deixam marcas na pele. O ideal é ter uma conversa sobre fetiches e prestar atenção nos sinais antes de cair "de boca" ou "no tapa" com o parceiro na cama. Vale lembrar que algumas práticas deixam hematomas, então, pense nisso antes da brincadeira.