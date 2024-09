Hoje, 6/9, é Dia do Sexo: listamos 69 dicas que vão agitar sua vida sexual

41. Seja por cima ou por baixo do parceiro, em vez de mexer de um lado para o outro ou no típico vaivém, faça movimentos ondulares com o quadril e a barriga. O prazer será duplicado.

42. Preliminares diferentes, por que não? Mude a ordem das carícias, o ambiente onde a sessão costuma começar, sugira algo novo. A novidade alimenta o desejo.

43. Nunca deixe de subestimar o potencial erótico de qualquer parte do corpo nas preliminares: Cotovelos, axilas, dobra atrás dos joelhos e parte interna das coxas também merecem atenção.

44. Se você curte penetração profunda, deite-se na cama com o quadril quase na beirada e, quando o parceiro começar a se movimentar, levante uma das pernas o mais alto que puder.

45. A dor e o prazer compartilham o mesmo "cômodo" no cérebro. Uma pegada mais forte, arranhões ou acessórios sadomasoquistas consensuais podem surtir um tesão inesperado. Mas converse antes com o parceiro para ver se a pessoa curte a ideia, ok?

46. Aproveite que você fica com as mãos livres durante a posição de conchinha e incremente a brincadeira com um vibrador. Você mesma pode usar ou pedir para o parceiro ou parceira.