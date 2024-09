Comida congelada e faxina: Já ouviu falar na lista de enxoval pós-parto?

Grávida de 34 semanas, a atriz Mariana Oliveira compartilhou com as seguidoras no Instagram sua lista de enxoval pós-parto, que nada mais é do que uma lista que as mamães pensam e organizam para facilitar a rotina e garantir o seu conforto e bem-estar após o nascimento do bebê. Em seu reels, Mari convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Cadastro efetuado, a newsletter chegará na sua caixa de entrada. Se não chegar, cheque o Spam para garantir a entrega.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.