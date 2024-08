Lela Brandão sobre fibromialgia: 'Posso escolher roupas que não machuquem'

Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Universa com Tati Bernardi, a influenciadora e empresária Lela Brandão, que é dona de uma marca de moda confortável e paciente com fibromialgia, falou sobre a importância de usar roupas que não causem dor e desconforto.

As mulheres enfrentam mais dores crônicas que homens. A gente nem entende que temos essa opção, mas depois que você traz pra consciência: 'nossa, posso escolher roupas que não me machuquem', aí fica mais fácil. (...) Quando uma roupa está doendo, desconfortável, pinicando, ela tira sua atenção. Você não consegue ser espontânea, você não consegue ser a sua melhor versão".

