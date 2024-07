Débora Diniz: 'Ser contra ou a favor do aborto é pergunta muito masculina'

Ato pela descriminalização e pela legalização do aborto na avenida Paulista, em São Paulo Imagem: Bruno Santos/Folhapress

E até mesmo as mulheres que têm direito ao aborto legal no Brasil já enfrentam algumas dificuldades para acessar isso, como comentou a Rebeca Mendes do Projeto Vivas em entrevista à Universa. Nesse sentido, você que está defendendo o acesso a um direito básico das mulheres, como foi assimilar que, justamente por isso, teria que fazer parte de um programa de proteção aos defensores de Direitos Humanos?

Não só foi muito difícil de me afastar daquilo com o que eu me vinculava, como a sala de aula, a Universidade de Brasília, mas também tem uma passagem biográfica que, existencialmente, não foi só um aprendizado, mas algo difícil de processar, que foi ocupar o lugar da vítima.

A vítima tem um roteiro esperado, de como ela se comporta. E fazer essa passagem de uma ativista, que fala em nome das vítimas, para se tornar uma vítima, em que outros vão falar em meu nome, é passar para o escrutínio dos testes de validação dos outros. Porque não sou só eu me nomeando, dizendo o que aconteceu — as pessoas também vão investigar para saber se aquela história que eu conto é verdadeira ou não. E isso foi um aprendizado doloroso. Não apenas ocupar o lugar da vítima e não ser aquele outro lugar de tanta fortaleza, como também ser submetida a testes de verdade sobre a minha história.

Demorei para aceitar falar sobre esse tema. Não só por convicção do caráter contagioso disso para os odiosos, como era ter que me justificar, como por ter que me submeter a estes 'testes de verdade'. E chegou um momento que entendi que eu tinha falar sobre isso para mostrar a gravidade do que o ódio pode fazer.

Ainda me mantenho no serviço nacional de proteção. Ele é um espaço de cuidado, de compreensão, e também de convocação à responsabilidade do Estado brasileiro. Surpreendentemente, durante os anos do governo Bolsonaro sobre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da então ministra Damares Alves, com quem tinha desacordos públicos, me mantive no programa porque era uma convocação à responsabilização do Estado, caso algo me acontecesse.