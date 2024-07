Sem pressa: 6 dicas de como estimular a vulva antes de chegar ao clitóris

No chuveiro

Se você é do tipo que curte o momento do banho para se tocar, sente-se no chão do box e fique com as pernas entreabertas. Com uma mão procure abrir bem a vulva; com a outra, direcione o jato do chuveiro para a região. Evite se concentrar apenas no clitóris, a ideia é que toda a área receba a água. Prefira uma temperatura morna, mais agradável.

Com sex toy

O bullet é o brinquedinho sexual ideal para estimular a vulva. De tamanho diminuto, essa cápsula vibratória pode excitar o chamado Monte de Vênus (a parte acima do clitóris) e os grandes e pequenos lábios. Mais uma vez, é importante aplicar lubrificante para reduzir o atrito e tornar a prática confortável.

Truque da pinça

Faça uma pinça com os dedos, usando o polegar no lado de fora de um dos grandes lábios e a lateral do indicador na parte interna dele. Faça movimentos sutis, mas com uma leve pressão que seja possível sentir. Suba e desça o polegar, explorando a parte de cima e depois a de baixo, próxima ao ânus. Repita no outro grande lábio.