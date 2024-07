Xerecando em Paris: 'Não tenho nenhuma saudade de competir', diz Karen Jonz

Capa do álbum 'Papel de Carta', da skatista Karen Jonz Imagem: Reprodução/Instagram

A música te trouxe tantos momentos marcantes quanto o esporte?

Minha régua do sucesso mudou com a idade. Hoje não sinto mais que preciso ganhar tudo, ser a número um, estar nos maiores campeonatos, ter os maiores patrocínios. Sucesso pra mim hoje é conseguir andar de skate de forma constante. Tenho orgulho de conseguir fazer isso aos 40 anos e melhorar meu desempenho.

Na música, a principal coisa para mim é que as pessoas consigam se identificar. Eu tinha muita ansiedade de ter que performar bem, na vida e até nas redes sociais. Hoje faço porque gosto e estou mais preocupada com o processo do que com o resultado.

A Sky já tem oito anos. Você tinha o sonho de ser mãe? Sua vida mudou muito?

Sempre quis ser mãe, mas sim, minha vida mudou demais. O gestar é uma experiência maluca, ainda mais para quem é esportista e tem domínio sobre o próprio corpo, sabe. É um período de muita mudança —que se estende até depois do nascimento. Contudo, acho que é uma experiência muito rica, não trocaria por nada.