Para não sofrer: há 5 formas de amar e cada pessoa manifesta do seu jeito

As diferentes linguagens

No bestseller "As Cinco Linguagens do Amor" (Editora Mundo Cristão), o terapeuta de casais norte-americano Gary Chapman propõe a existência de cinco maneiras diferentes de expressar o sentimento universal. Entre eles, estão os elogios verbais, o contato físico e a compra de presentes, que são as três formas de amor mais fáceis de reconhecer.

No entanto, a dedicação de tempo e atenção ao outro é uma quarta linguagem, assim como a preocupação de servir ao parceiro, seja cozinhando para ele, indo buscá-lo no trabalho, arrumando um móvel que precisa de reparo, entre outros. Daí, na visão do autor, reconhecer a própria linguagem e a do outro é o ponto fundamental para que os dois lados se sintam amados numa relação.

Chapman explica, ainda, que aquilo que você mais exige do parceiro é provavelmente o que o faz sentir-se mais amado, sendo esta, portanto, a sua linguagem do amor. Generosidade, compreensão, respeito, cumplicidade, cuidado e flexibilidade para ceder aos embates também são provas de amor, mesmo que mais discretas.

Na convivência diária, há outras maneiras de se identificar possíveis padrões no parceiro e uma delas é observar a maneira como ele lida com as emoções de modo geral, e não apenas na relação.

A importância do diálogo

Conhecer bem a si mesmo, questionar as próprias fragilidades e dedicar tempo ao crescimento pessoal são ferramentas que ajudam na convivência amorosa, independentemente de quais sejam as diferenças encontradas no casal. No entanto, se a despeito da maturidade emocional dos dois, os desencontros de expectativas começarem a pesar, vale considerar a possibilidade de uma conversa franca.