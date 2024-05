Maria Gadú diz que mãe a obrigou a gravar 'Shimbalaiê': 'Vai gravar, sim!'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (15), a cantora Maria Gadú revela que não queria gravar "Shimbalaiê", um dos seus maiores sucessos, que não esperava sua fama e abre o jogo sobre sua relação com o pai.

Maria Gadú revelou ter escrito "Shimbalaiê" aos 10 anos. "Tinha 10 anos quando fiz e não queria gravar. Gravei meu primeiro disco como adolescente. Que adolescente quer gravar a musica que fez com 10 anos? Não interessa nem o conteúdo da canção."