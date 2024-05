'Se não sangrou, não é virgem'? As maiores fake news já contadas sobre sexo

Muitos homens achavam que a menstruação era nociva ao ponto de azedar o vinho, estragar as colheitas e enlouquecer os animais. Como não havia calcinhas muito menos absorventes na época, as moças enrolavam panos e prendiam de maneira a segurar o sangue - porém, é claro que volta e meia um desses tampões caía no chão e causava horror e pânico ao redor.

'Se não sangrou, não era virgem'

Nem toda garota apresenta sangramento quando transa pela primeira vez. O sangramento ocorre por causa do rompimento do hímen, membrana que fica na entrada da vagina. Dependendo da forma e do local que ela é rompida, há um sangramento mais ou menos intenso. E mais: sentir dor durante a primeira experiência também varia de mulher para mulher, pois trata-se de um fator que tem a ver com a parte emocional e com a lubrificação vaginal.

