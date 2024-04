Cris Fibe: Violência psicológica e moral antecedem a física

Fibe diz que a mulher e quem está a sua volta podem diminuir a gravidade desses tipos de violências, não sendo possível evitar, por exemplo, algo mais grave como um feminicídio.

Muitas vezes, não só a mulher, mas principalmente quem tá em volta, diminui a gravidade da violência psicológica e da violência moral. As mulheres e às vezes quem também tá no entorno espera para ajudar só quando chega naquele momento da violência física. De uma hora para outra isso vira um feminicídio, um assassinato de uma mulher. Porque, na verdade, a violência psicológica também é muito grave, a violência moral também é muito grave e o que são essas coisas? Cris Fibe, colunista do UOL

Isso são crimes de fato, previstos na Lei Maria da Penha, que protege as mulheres, e essa lei diz: 'a violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique o desenvolvimento da mulher e vise degradar ou controlar as suas ações, decisões e comportamentos'. Coisa, infelizmente, tão comum em uma sociedade misógina como a nossa. Cris Fibe, colunista do UOL

Ela detalha o que é violência psicológica e violência moral dando exemplos que vão desde humilhação e constrangimento até acusações falsas de traições e exposição íntima.

Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, limitação do direito de ir e vir, isolamento. Uma série de coisas que podem configurar violência psicológica e já permitem que a mulher vá denunciar e também recebam uma medida protetiva para protegê-la desse sujeito reagir com uma violência física e que a machuque gravemente, às vezes sem volta. Cris Fibe, colunista do UOL