Quer inspiração para o Lollapalooza? Veja looks que bombaram e monte o seu

Essas podem ser esportivas, do tipo corta-vento, college, bomber, puffer ou aviador. Além de utilitárias, todas são opções charmosas e casam muito bem com a atmosfera pop do festival.

Calça oversized

Aperto? Só para pegar a grade dos shows e olhe lá. No look, invista nas modelagens mais afastadas do corpo. Além de confortável, você estará em sintonia com as últimas Semanas de Moda, onde o oversized foi uma das grandes apostas da temporada.

A dica aqui é brincar com as proporções e o equilíbrio. Por exemplo: você pode combinar aquele cropped ou o top, que costuma ser mais justo, com uma calça folgadinha. Os modelos jogger ou cargo são uma ótima pedida. Se joga!

Shoulder e cross bag

Nada de bolsa de mão. Para guardar chave, celular, batom ou lip balm e documento de identidade, o ideal é uma shoulder bag ou uma cross bag. Usadas de forma transversal ao corpo, elas representam liberdade de movimento.