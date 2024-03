Marina Sena tapa umbigo: qual a origem da prática e como fazer?

O chakra umbilical também corresponde à saúde do quadril, dos órgãos reprodutores e de tudo aquilo que é líquido. Além disso, a região gere e dá a energia vital, ou seja, faz com que o ser humano se mova, vá para frente, e é responsável pelo equilíbrio de todos os outros chakras.

Portanto, tampar o umbigo é uma forma de proteção, para que a pessoa não doe energia nem receba energia negativa de outra, já que se trata do ponto de conexão entre dois indivíduos.

Para isso, pode ser usado um esparadrapo, um algodão ou band-aid, a fim de proteger a área mais funda do umbigo, que tem que ficar escondida e protegida. Se a área umbilical é saltada, é melhor tomar alguns cuidados extras: nesse caso, utilize uma gaze com as laterais fixadas junto ao corpo, para que não toque no umbigo.

Sentir dor no umbigo não se trata, necessariamente, de algum tipo de sinal de problema com origem espiritual. Fato pode ter a ver com a saúde e, por isso, a primeira checagem a ser feita é investigar como estão as regiões do corpo que são nutridas pelo chakra umbilical.

Por ser "sagrado", devem ser evitadas algumas práticas em relação ao umbigo, como limpeza em excesso, uso de perfumes ou cremes com cheiros, uso de pedras ou cristais na região, colocar o dedo no umbigo de alguém ou vice-versa e passar a mão na barriga de gestantes, na altura do umbigo.

O hábito de cobrir o umbigo já foi compartilhado por outras celebridades, como por exemplo Jade Picon e Yasmin Brunet.