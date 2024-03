Amor sem Glamour: namorado bom é o que ajuda na diarreia, diz Tati Bernardi

Para apresentadora do Desculpa Alguma Coisa, Tati Bernardi, dá para ter relacionamento sério em casas separadas, mas é preciso comprometimento na hora do perrengue. No quadro 'Tatirando', publicado em todas redes sociais de Universa, a escritora reage ao comentário de uma seguidora que diz: "Entendam, eu não sei ficar, ou você é meu marido temporário ou não é nada meu".

Ao ler o texto, Tati Bernardi não hesita em dizer que gosta de namorar e não de ser casada: "se ele mudasse para minha casa com a malinha dele hoje eu ia entrar em desespero e ia pedir para ir embora no dia seguinte". Além disso, a escritora afirma que, ao contrário de relacionamentos que começam com cada uma das partes compartilhando só as melhores versões de si mesmas, o importante para ela é quando o outro está disposto e presente nos momentos pouco glamourosos.