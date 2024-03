Meu namorado fica incomodado com meus amigos homens. O que fazer?

Controlar a vida de um parceiro nas relações amorosas, apesar de não ser uma atitude aceitável, é uma realidade comum, que muitas vezes é justificada como forma de cuidado. Uma seguidora de Universa nas redes sociais enviou uma mensagem sobre esse assunto para o quadro "Metendo a Colher".

"Meu namorado me pergunta sobre cada novo homem que eu sigo no Instagram, além de questionar detalhes sobre cada um que curte as minhas fotos. Ele fica muito incomodado com meus amigos homens em geral. Não sei o que fazer, já que são anos de amizade que valorizo e não quero cortar a relação".

Seguidora de Universa nas redes sociais