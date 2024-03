Mariana Goldfarb fala sobre relação com anorexia: 'Acho que não tem cura'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb fala sobre o diagnóstico de anorexia e como lida com a questão.

"Na última vez, eu vomitei, me olhei no espelho, me dei três tapas e falei: você nunca mais vai fazer isso. E aí comecei a procurar ajuda. Fiquei uns sete meses na fase aguda, sem menstruar. Fiquei com 5% de gordura corporal", contou. .