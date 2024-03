Mariana Goldfarb fala sobre ex abusivo: 'Tortura, tratamento de silêncio'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, desta quarta-feira (06), a apresentadora e modelo Mariana Goldfarb conta que desfez os procedimentos estéticos que tinha no rosto, revela como prefere a masturbação e também fala sobre ter vivido um relacionamento abusivo.

Sem citar nomes, ela conta como foi o processo para superar os traumas causados pelo relacionamento. "Eu sempre soube que tinham coisas erradas [no relacionamento], isso me salvou. Mas eu não entendia direito se era assim", conta.