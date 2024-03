Médica desaparecida há 8 meses é achada morta e enterrada na própria casa

Ainda segundo a investigação, o funcionário usou as redes sociais e as contas bancárias da vítima para não levantar suspeitas. Ele, que era responsável por cuidar da casa e dos cachorros de Glaubenia, também usava o carro da médica, que estava em seu nome. O veículo foi apreendido e levado para a delegacia.

Glaubenia Serpa Costa era natural do Ceará, mas morava no Rio de Janeiro, e não tinha parentes no estado. A polícia passou a investigar o seu desaparecimento em janeiro de 2024, após solicitação do Ministério Público do estado.

O suspeito vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. No decorrer das investigações, a polícia vai ouvir os depoimentos de outras pessoas, a exemplo da mulher dele. Como o homem não teve a identidade revelada, o UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.