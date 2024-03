Blush em W: Vanessa Rozan testa truque para deixar bochechas coradas

1. Use um blush menos pigmentado. Se o produto tiver alta quantidade de pigmento, o risco é ficar com as bochechas muito avermelhadas. "Vai parecer que você tá indo pra festa junina", brinca Vanessa.

2. Use uma esponja ou pincel. Depois de fazer o contorno em W, a dica é espalhar o blush com uma esponja, que vai absorver parte do produto, ou dar batidinhas com um pincel. Vanessa preferiu usar um pincel com um pouco de base, para minimizar o efeito avermelhado.

Assista ao vídeo acima ou abaixo para saber se a técnica foi aprovada pelo Lab da Beleza: