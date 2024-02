Os sete melhores protetores solares com cor, segundo a expert Vanessa Rozan

Fluidos: oferecem uma aparência mais translúcida à pele, com pouca cobertura. A embalagem deve ser chacoalhada antes do uso, orienta a especialista, para misturar a fórmula. "E precisam ser espalhados rapidamente, porque secam".

Efeito fosco: têm acabamento opaco e mais seco, o que ajuda a reduzir a oleosidade.

O protetor solar com cor ideal depende do objetivo e das preferências de cada pessoa, mas a especialista garante que todos as opções da lista valem a pena —embora ela não esconda que possui um favorito. Assista ao vídeo no topo da página ou abaixo para saber quais são os melhores protetor solares com cor, de acordo com a especialista.

