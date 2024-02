Tiago Abravanel: 'Deixava de comer para comprar ingresso pra Broadway'

Tiago Abravanel sobre decisão de ir para o BBB: 'Mandei mensagem pro Boninho pedindo pra entrar'

O ator, que participou do BBB 22, revelou ter pedido para entrar no programa. "Eu queria me expor mesmo e pensei: 'Não tem outro lugar em que eu possa mostrar para as pessoas quem eu sou do que num lugar cheio de câmeras'. Mandei mensagem pro Boninho: 'Olha, não sei o que estou fazendo, mas passou pela minha cabeça a possibilidade de entrar no programa e quero me colocar à disposição'".

Tiago Abravanel diz como é relação com parentes bolsonaristas: 'Fico muito triste'

Tiago falou como é a intimidade com os familiares que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Muito difícil, porque não é sobre eles serem bolsonaristas, mas é não acreditar que aquilo que eu sou pode existir. Como que vou olhar uma pessoa que quer ver a morte de pessoas como eu ou quer exterminar todo mundo?".