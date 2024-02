Tiago Abravanel fala de casamento com 'possibilidades': 'Aproveitar a vida'

O ator também fala sobre os julgamentos que recebeu por aparecer chupando o dedo no BBB. "Continuo chupando e tá tudo bem. A princípio não é algo que precisa ser resolvido, sorriso tá tudo bem, só o dedo que tem uma marquinha. Mas o povo é tão doido que até isso acharam que eu queria ganhar like, que eu inventei pra ter motivo pra virar meme".

Tiago ainda revela que mandou mensagem para o Boninho pedindo para entrar no reality. "Queria me expor mesmo. 'Galera, esse sou eu'. O cara que chupa o dedo, que é emocionado, gosta de conhecer pessoas. E eu pensei: 'Não tem outro lugar em que eu possa mostrar para as pessoas quem eu sou em todos os sentidos do que num lugar cheio de câmeras 24h e no programa mais visto do Brasil".

