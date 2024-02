Vanessa Rozan alerta sobre riscos de truque para deixar lábios volumosos

Uma trend perigosa de beleza ganhou destaque no TikTok recentemente: esfregar uma mistura de limão, café e açúcar na boca para deixar os lábios mais volumosos. O truque é tema do terceiro episódio do "Lab da Beleza", apresentado pela pesquisadora e fundadora do Liceu de Maquiagem Vanessa Rozan, nas redes sociais de Universa.

"É uma das trends mais tóxicas que eu já vi na minha vida", resume Vanessa, alertando para os riscos de usar o limão como esfoliante labial. Por ter uma fruta ácida, em contato com o sol ou com o calor, a mistura pode causar queimaduras na pele —que nem sempre são fáceis de sair.

O truque que viralizou consiste em despejar café e açúcar em cima de meio limão e esfregar nos lábios por cerca de três minutos, com movimentos circulares. A promessa: aumentar o volume ou deixá-los mais rosados. "Não precisa disso, gente. Hoje tem produto pra deixar o lábio mais volumoso da marca A a Z", diz Vanessa.