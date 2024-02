Gemidos, fetiches e todo mundo nu: o que rola numa festa de BDSM em SP

A Let's Play é uma das festas que eles frequentam. "O público é diverso. No geral, tem muita gente curiosa aqui. E que sejam todos bem-vindos, até para desmistificar o BDSM, que é uma coisa tranquila, bacana, consensual. É muito importante passar essa mensagem para o público", comenta Stella.

Eles explicam gentilmente que quem vive o BDSM, vive de combinados. Se não é bom para um, não é bom para ninguém.

Valores seguem uma faixa para cada público

A política de preços é um dos pontos com que Mandala se preocupou para garantir a equidade. "As crossdressers, por exemplo, abraçaram muito a Let's por conta dessa diferença. Fico muito feliz por isso", esclarece.

Casais pagam por volta de R$ 220 e consomem R$ 100. Mulheres cis e crossdressers podem participar por R$ 120. Desse valor, consomem R$ 50. Homens cis solteiros pagam R$ 200 e consomem R$ 50. Pessoas trans e não-binárias pagam R$ 30. Os valores variam conforme o lote, mas seguem uma faixa para cada público. Antes de comprar, homens cis solteiros e pessoas trans precisam fazer um cadastro.

No dia 29 de fevereiro, Mandala lançará um spin off da Let's Play. A Let's Play in Off acontecerá às quintas-feiras na Spicy Club. Foi pensada principalmente para as crossdressers. O objetivo é fazer um happy hour para que elas saiam do trabalho e se transformem dentro do clube com privacidade.