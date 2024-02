Vanessa Rozan faz make de verão com sérum que promete 'bronzeado radiante'

Enquanto espalha o produto sobre a pele, Vanessa compartilha uma dica: não precisa exagerar. "O que eu não aguento nas redes sociais é a pessoa fazendo o batismo do produto, mergulhando, não precisa disso", brinca ela.

Ela também dá outros dois conselhos para fazer a make sem base:

1. Finalizar com corretivo em pontos estratégicos. "Eu finalizaria com corretivo em alguns lugares. Eu, por exemplo, passo onde tenho melasma, no canto interior dos olhos e em torno do nariz", diz ela, acrescentando uma dica extra: passe o corretivo dando batidas na pele, e não arrastando o produto para cima, para que ele seja fixado no lugar.

2. Escolha a versão do sérum de acordo com tom de pele. "A versão bronze deixaria meu rosto mais bronzeado, mas, para uma pessoa com a pele mais escura que a minha, talvez fique iluminado como a versão gold ficou pra mim. Por isso, eu finalizaria com um blush".

