'Pare de se comparar': Bertha Salles mostra como curtir o verão sem neuras

"Sempre achei que deveria estar dentro de um padrão para usar um biquíni e me sentir confortável. E mesmo que amasse muito praia e piscina, tinha muita vergonha de expor o meu corpo. Até que comecei a questionar o quanto realmente eu deveria me privar de fazer as coisas que gostava. É uma questão que trabalho até hoje", fala Bertha.

Se você se identifica com Bertha, confira aqui as dicas da influencer para curtir um verão sem neuras. E não deixe de se programar para desfrutar de toda a estrutura de lazer montada para o UOL no Verão até dia 14 de fevereiro!

1. Faça exercício para cuidar da saúde e do bem-estar

Saia do sedentarismo e comece a se movimentar não por questão de estética, mas por ser algo benéfico para a sua saúde física e mental.

"A partir do momento em que comecei a me exercitar, mudei a minha relação com a comida e com a compulsão alimentar. Além de ser algo que só você pode fazer por si mesmo e que os benefícios são todos seus", coloca a influencer.

Na hora do treino, Bertha aconselha a desligar o celular e sentir os efeitos do exercício no seu corpo. "Isso faz muito bem e me faz me sentir por inteira."